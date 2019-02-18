18.02.2019 | 11:32

Пять игроков пензенской «Лагуны-УОР» в составе российской сборной обыграли украинок и завоевали бронзовые медали первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу.

За национальную команду выступали Оксана Алемайкина (Пегова), Мария Крупина, Ксения Олькова, Мария Сурнина и Александра Чернова.

«Женская сборная России, ведя 2:0 по ходу матча против Украины, довела игру до серии пенальти, где переиграла соперника (2:2, 3:2 - по пенальти)», - сообщила пресс-атташе МФК «Лагуна-УОР» Елена Никитина.

В начале февраля пензенская «Лагуна-УОР» на своей площадке поборола команду «МосПолитех» в матче 1/4 финала Кубка России по мини-футболу среди женских команд. Таким образом, пензячки пробились в Финал четырех, который состоится 17-18 мая. Место пока не определено.