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Спорт | В открытых городских соревнованиях выступили больше 50 картингистов

17.02.2019|14:52
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«Локомотив» потянул за собой гоночные машины. На пензенском стадионе с железнодорожным названием прошли традиционные открытые городские соревнования по картингу.

«Приехало шесть команд здесь. Это из города Пензы три команды, Заречный, Нижний Ломов и Каменка. Где-то 55 участников», - сообщил главный судья соревнований Александр Анискин.

Роман Пак занимается гонками на картах пять лет. Он обожает эти машины.

«Скорость. Мне нравится, как они шумят по-настоящему. Не то что в играх иногда бывает, там вообще неправдоподобно», - рассказал Роман.

«Запах своеобразный, звук, вибрация. Все делается руками: настройки, ремонт, обслуживание. Это какое-то развитие дает творческое», - продолжил другой картингист Сергей Ручкин.

Участники были разделены на девять групп, от тинейджеров до взрослых гонщиков. Машины также разные по мощности, объем двигателей от 50 до 250 кубических сантиметров.

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Гость|17.02.2019 15:47|

Какие хорошие детские соревнования по картингу проводили раньше на Советской площади,но попы даже эту радость отняли у детей,а сейчас тянут алчные лапы на ДК дзержинского.

Гость|17.02.2019 16:09|

А мастера спорта чет не видно Борисова б.б.(ногу говорят сломал)

Имя: Гость
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