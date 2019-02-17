«Локомотив» потянул за собой гоночные машины. На пензенском стадионе с железнодорожным названием прошли традиционные открытые городские соревнования по картингу.
«Приехало шесть команд здесь. Это из города Пензы три команды, Заречный, Нижний Ломов и Каменка. Где-то 55 участников», - сообщил главный судья соревнований Александр Анискин.
Роман Пак занимается гонками на картах пять лет. Он обожает эти машины.
«Скорость. Мне нравится, как они шумят по-настоящему. Не то что в играх иногда бывает, там вообще неправдоподобно», - рассказал Роман.
«Запах своеобразный, звук, вибрация. Все делается руками: настройки, ремонт, обслуживание. Это какое-то развитие дает творческое», - продолжил другой картингист Сергей Ручкин.
Участники были разделены на девять групп, от тинейджеров до взрослых гонщиков. Машины также разные по мощности, объем двигателей от 50 до 250 кубических сантиметров.
Какие хорошие детские соревнования по картингу проводили раньше на Советской площади,но попы даже эту радость отняли у детей,а сейчас тянут алчные лапы на ДК дзержинского.