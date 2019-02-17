17.02.2019 | 14:52

«Локомотив» потянул за собой гоночные машины. На пензенском стадионе с железнодорожным названием прошли традиционные открытые городские соревнования по картингу.

«Приехало шесть команд здесь. Это из города Пензы три команды, Заречный, Нижний Ломов и Каменка. Где-то 55 участников», - сообщил главный судья соревнований Александр Анискин.

Роман Пак занимается гонками на картах пять лет. Он обожает эти машины.

«Скорость. Мне нравится, как они шумят по-настоящему. Не то что в играх иногда бывает, там вообще неправдоподобно», - рассказал Роман.

«Запах своеобразный, звук, вибрация. Все делается руками: настройки, ремонт, обслуживание. Это какое-то развитие дает творческое», - продолжил другой картингист Сергей Ручкин.

Участники были разделены на девять групп, от тинейджеров до взрослых гонщиков. Машины также разные по мощности, объем двигателей от 50 до 250 кубических сантиметров.