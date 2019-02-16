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Спорт | В Пензе провели эстафету по лыжным гонкам памяти Дмитрия Шорникова

16.02.2019|18:39
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Спортсмены валились с ног от усталости, они выложились по полной: позади - пять километров на лыжах. Одним они дались с большим трудом, другие же сразу после финиша готовы были рассказать, как это было.

«Ощущения хорошие! Главного соперника «сделал», а трасса более-менее легкая, нормально было ехать», - отметил участник соревнований Андрей Каширин.

На стадионе «Снежинка» прошла традиционная областная эстафета по лыжным гонкам, посвященная памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова.

«Приглашаем для участия в них детские, юношеские, взрослые коллективы, спортивные общества Пензенской области, районов Пензенской области. Для нас самое главное в этих соревнованиях - это массовость», - уточнил начальник УФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов.

Год от года на лыжню выходит все больше и больше поклонников этот популярного зимнего вида спорта. В 2019 году за победу боролись около 250 атлетов разных возрастов.

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