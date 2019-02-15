15.02.2019 | 18:13

Каратисты областной федерации восточного боевого единоборства вернулись из Новочебоксарска с целой коллекцией медалей. Там завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа и открытый турнир Чувашской Республики. Сурские атлеты завоевали около десятка наград.

«Наша команда, на мой взгляд, достойно приняла участие, показала хороший результат, дети прогрессируют. Мы с 2010 года начали заниматься восточным боевым единоборством, и у тех регионов, которые наравне с нами шли, мы выигрываем», - отметил президент Федерации ВБЕ Пензенской области Алексей Елисеев.

Чемпионский титул в этой поездке завоевала Анна Елисеева, в числе призеров - Александра Тинина-Волкова, Игорь Баталин, Денис Ольков и другие сурские спортсмены.

«Я сначала с маленькой девочкой дралась и по скорости я выиграла. Потом - еще одна девочка, немного повыше, я тоже выиграла. И еще две девочки там были, я выиграла и заняла первое место», - рассказала победительница турнира Анна Елисеева.

Пензенские бойцы продолжают подготовку: впереди - целый ряд ответственных стартов. Уже 17 февраля в Мокшане состоятся межрегиональные состязания по ВБЕ. Они станут последним этапом формирования сборной области для участия в первенстве России.