15.02.2019 | 15:00

Пензенский «Дизель» на своей площадке принял питерское «Динамо».

Команда из Северной столицы - действующий обладатель главного трофея ВХЛ. У сурских хоккеистов достижения куда скромнее: они находятся на 22-й строчке турнирной таблицы.

С самого начала игры команды много атаковали. Но первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь за три минуты до конца стартового периода. Ворота пензенцев распечатал Павел Лукин.

Второй период стал самым результативным в игре. Подопечные Алексея Ваулина сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Отличились Александр Тарасов и Владислав Барулин.

Но затем гости забросили три безответные шайбы. 4:2 в пользу питерской дружины - с таким результатом команды ушли на перерыв. В заключительном отрезке встречи желто-синие снова сравняли счет. Он не изменился и в дополнительной пятиминутке.

В серии послематчевых буллитов больше повезло «Дизелю». Победу принес бросок капитана Александра Тарасова.

Следующим соперником пензенской команды станет воронежский «Буран». Игра пройдет на выезде 18 февраля.