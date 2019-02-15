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Спорт | Пензенский «Дизель» обыграл обладателя главного трофея ВХЛ

15.02.2019|15:00
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Пензенский «Дизель» на своей площадке принял питерское «Динамо».

Команда из Северной столицы - действующий обладатель главного трофея ВХЛ. У сурских хоккеистов достижения куда скромнее: они находятся на 22-й строчке турнирной таблицы.

С самого начала игры команды много атаковали. Но первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь за три минуты до конца стартового периода. Ворота пензенцев распечатал Павел Лукин.

Второй период стал самым результативным в игре. Подопечные Алексея Ваулина сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Отличились Александр Тарасов и Владислав Барулин.

Но затем гости забросили три безответные шайбы. 4:2 в пользу питерской дружины - с таким результатом команды ушли на перерыв. В заключительном отрезке встречи желто-синие снова сравняли счет. Он не изменился и в дополнительной пятиминутке.

В серии послематчевых буллитов больше повезло «Дизелю». Победу принес бросок капитана Александра Тарасова.

Следующим соперником пензенской команды станет воронежский «Буран». Игра пройдет на выезде 18 февраля.

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Гость|15.02.2019 15:57|

Бороться бороться плей-офф рядом ))),хотя уже все пропало , провальный сезон опять , мне кажется причина не в игроках, не в тренере, а в руковдстве

Имя: Гость
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