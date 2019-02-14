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Спорт | В «Дизель-Арене» сразились игроки «Вольного» и «Молнии»

14.02.2019|18:10
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На малой ледовой площадке «Дизель-Арены» скрестили клюшки взрослые спортсмены. В рамках регулярного чемпионата любительской хоккейной лиги встретились игроки «Вольного» и «Молнии».

«За несколько лет с 7 команд поднялись практически до 30, поэтому стараемся, развиваем любительский чемпионат. Людям это интересно, приходят, получают удовольствие, выплескивают эмоции», - отметил организатор Пензенской любительской хоккейной лиги Дмитрий Лосев.

А они действительно зашкаливали на льду. На 11-й минуте Марат Галеев, защищающий ворота «Молнии», пропустил первую шайбу. Однако счет 1:0 на табло держался недолго.

Воспользовавшись удалением игрока команды «Вольный», подопечные Дмитрия Лосева огорчили соперников.

Артем Зимин в конце периода вывел «Вольный» вперед. Вторая 20-минутка расставила все по своим местам. Хоккеисты «Молнии» трижды поразили ворота соперника. В третьем отрезке команды обменялись шайбами. Итог встречи - 5:3.

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