13.02.2019 | 18:12

С золотой наградой и титулом победителя первенства Европы по карате из Дании вернулся пензенский спортсмен Владислав Талдыкин.

В городе Ольборге сурский атлет провел шесть поединков и не оставил шансов соперникам в весовой категории «до 68 килограммов». Поражение от спортсмена потерпели представители Словакии, Венгрии, Бельгии, Италии и других стран. По словам Владислава, он немного волновался только в начале состязаний.

«У меня всегда тяжелые первые бои, потому что трудно собраться, потому что в первых боях ты как бы уже прочувствуешь весь бой. Дальше ты уже на своей волне, и тебе легче драться», - отметил победитель первенства Европы по карате Владислав Талдыкин.

Не устоял перед пензенским каратистом даже бельгийский победитель юношеских Олимпийских игр, а в финале с атлетом из Венгрии судьи единогласно отдали победу россиянину.

«Пришел его звездный час, бог карате увидел, что парень очень много работает. Он с самого детства трудолюбивый ребенок был, очень талантливый», - рассказал тренер Владислава Талдыкина Виктор Гаганов.

После короткого отдыха Владислав начнет подготовку к всероссийскому турниру и этапам юношеской Премьер-лиги.