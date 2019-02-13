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Спорт | Пензенский «Дизель» пропустил шесть шайб в матче со «СКА-Невой»

13.02.2019|12:35
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Пензенский «Дизель» не смог ничего противопоставить лидеру регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга. Игра состоялась во вторник, 12 февраля, на льду «Дизель-Арены».

«По сути, питерские хоккеисты вопрос о двух очках решили в первой десятиминутке первого периода, обеспечив комфортное преимущество в две шайбы (2:0).

У хозяев был шанс ближе к перерыву, когда за игру высоко поднятой клюшкой арбитр отправил в штрафной бокс Евгения Колобушкина, но и этим подарком подопечные Алексея Ваулина воспользоваться не смогли», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

Во втором отрезке встречи вратарь желто-синих Глеб Носов пропустил еще две шайбы (0:4). Ситуация не изменилась даже после смены голкипера.

«В заключительном периоде Владислав Курбатов оформил хет-трик, а автором шестой шайбы в ворота «Дизеля» стал Георгий Солянников. И все же пензенцы сказали свое слово. В концовке встречи Юрий Кокшаров забил гол престижа (1:6)», - добавили в пресс-службе.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что со «СКА-Невой» нужно было играть строго.

«Ребят предупреждали, но сами привезли себе первые две шайбы. С таким соперником тяжело бороться, тем более когда соперник превосходит тебя по всем компонентам. Будем расти», - заключил наставник.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|13.02.2019 12:41|

Романов Шандуров и Ваулин идут к успеху

Гость|13.02.2019 12:45|

Эту шляпу,даже обсуждать уже лень...

Гость|13.02.2019 12:58|

Когда же этот срам перестанут выпускать на лёд ? Почему они не убирают улицы от снега ????????? Я надеюсь они хотя бы позорят область бесплатно и лёд оплачивают со своих денег ??? Солярку для автобуса ? Аренду самого автобуса ?

Гость|13.02.2019 13:10|

пока мужечек с бегающими глазками у власти кина не будет!рожа противная!

Гость|13.02.2019 13:11|

ГДЕ ФАЛЛОЛИДЗЕ? ПОЧЕМУ НЕ ВЫПУСТИЛИ ВО ВТОРОМ МАТЧЕ?

Гость|13.02.2019 13:27|

ГНАТЬ ВСЕХ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ. а ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ РЕБЯТ.

Гость|13.02.2019 13:35|

Усилятся надо и не кем попало, а топами 3-4 человека

Гость|13.02.2019 13:48|

этим УПЫРЯМ надо вооружиться битами и перьями!

Гость|13.02.2019 14:06|

Шансы на плей-офф ещё есть, если 6 команд снимутся с соревнований)))), если ...,то можно билеты в отпуск покупать, что тоже неплохо, больше отдыха

Гость|13.02.2019 14:20|

А я обрадовался, что хоть в этот раз про лузеров не напишут.

Что на это скажут голопузые самки обезьян? Как в этот раз будут защищать своих криворуких кумиров?

Гость|13.02.2019 14:21|

penzainform.ru писал(a):

Будем расти», - заключил наставник.
НАДО разгонять - вот что об этом думают нормальные горожане, а не 200 больных фанаток этой "команды"

Гость|13.02.2019 15:26|

ЭТО ОШИБКА. НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ.ДИЗЕЛЬ-БОЕЦ!

Гость|13.02.2019 15:45|

Гость писал(a):

ГДЕ ФАЛЛОЛИДЗЕ? ПОЧЕМУ НЕ ВЫПУСТИЛИ ВО ВТОРОМ МАТЧЕ?
А ЭТ ХТО БРАТ СТРАПАНИДЗЕ?

Гость|13.02.2019 15:53|

Гость писал(a):

ДИЗЕЛЬ-БОЕЦ!
штроили мы штроили, и наконец поштроили.

Вот это как раз про дармоедов из дизеля

Гость|13.02.2019 17:22|

Романов когда в отставку подаст? Кто ответит за тот позор ,что устроили в этом году?

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Имя: Гость
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