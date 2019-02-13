13.02.2019 | 12:35

Пензенский «Дизель» не смог ничего противопоставить лидеру регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга. Игра состоялась во вторник, 12 февраля, на льду «Дизель-Арены».

«По сути, питерские хоккеисты вопрос о двух очках решили в первой десятиминутке первого периода, обеспечив комфортное преимущество в две шайбы (2:0).

У хозяев был шанс ближе к перерыву, когда за игру высоко поднятой клюшкой арбитр отправил в штрафной бокс Евгения Колобушкина, но и этим подарком подопечные Алексея Ваулина воспользоваться не смогли», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

Во втором отрезке встречи вратарь желто-синих Глеб Носов пропустил еще две шайбы (0:4). Ситуация не изменилась даже после смены голкипера.

«В заключительном периоде Владислав Курбатов оформил хет-трик, а автором шестой шайбы в ворота «Дизеля» стал Георгий Солянников. И все же пензенцы сказали свое слово. В концовке встречи Юрий Кокшаров забил гол престижа (1:6)», - добавили в пресс-службе.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что со «СКА-Невой» нужно было играть строго.

«Ребят предупреждали, но сами привезли себе первые две шайбы. С таким соперником тяжело бороться, тем более когда соперник превосходит тебя по всем компонентам. Будем расти», - заключил наставник.