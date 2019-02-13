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Спорт | Матч со «СКА-Невой» отдалил «Дизель» от выхода в плей-офф

13.02.2019|15:17
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Лидер регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, петербургский клуб «СКА-Нева», учинил пензенскому «Дизелю» настоящее ледовое побоище, разгромив команду на их родной площадке.

По сути, гости еще в первом периоде решили вопрос относительно победителя встречи, отправив в ворота желто-синих две безответные шайбы. Однако сотни болельщиков, собравшихся на стадионе, продолжали надеяться на благополучный исход игры.

Их мечты рухнули в самом начале второго отрезка матча, когда Глеб Носов пропустил третью шайбу.

Не успел арбитр провести вбрасывание, как питерцы организовали очередную голевую атаку.

При счете 0:4 главный тренер сурской дружины поменял голкипера. Место в рамке занял Владислав Фокин. Но картина игры от этого сильно не поменялась.

В заключительном периоде хоккеисты «СКА-Невы» еще дважды сумели зажечь свет за воротами хозяев. И все же пензенцы не опустили клюшки и за несколько минут до финальной сирены смогли забросить шайбу престижа. Отличился Юрий Кокшаров.

Итог встречи - 1:6. «Дизель» занимает 22-ю строчку турнирной таблицы и с каждым поражением отдаляет себя от выхода в стадию плей-офф.

Следующий матч подопечные Алексей Ваулина проведут дома 14 февраля. Соперником желто-синих станет еще один питерский клуб - «Динамо».

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Гость|13.02.2019 18:38|

От чего отдалил?

Все ещё в начале сезона знали, что нашим лузерам плейофф и не светит

Гость|13.02.2019 21:41|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ИНОГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ЧУЖИМИ ДЕНЬГАМИ,СОЗДАЮТ КОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ.ИЗ БЮДЖЕТА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО БЫЛИ ОПЛАЧЕНЫ ПО ДВЕ-ТРИ ВИДЕО НОВОСТИ НА ДАННОМ РЕСУРСЕ СМИ.И ВОТ,ЧТОБЫ ОТРАБОТАТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ ГОНОРАР, ЖУРНАЛИСТАМ ПРИХОДИТСЯ ДВАЖДЫ,А ТО И ТРИЖДЫ ОБРИСОВЫВАТЬ,КАК МЕСТНУЮ КОМАНДУ ДРАЛИ ПРИЕЗЖИЕ СПОРТСМЕНЫ.ПРИКОЛ В ТОМ,ЧТО ЭТО ОНИ ДЕЛАЮТ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ И ИМ САМИМ ЭТО НЕ ОЧЕНЬ ТО ПРИЯТНО.

ПРО ДИЗЕЛЬ МОЛЧУ,ПОКА НАБЛЮДАЮ.

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