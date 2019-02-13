13.02.2019 | 15:17

Лидер регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, петербургский клуб «СКА-Нева», учинил пензенскому «Дизелю» настоящее ледовое побоище, разгромив команду на их родной площадке.

По сути, гости еще в первом периоде решили вопрос относительно победителя встречи, отправив в ворота желто-синих две безответные шайбы. Однако сотни болельщиков, собравшихся на стадионе, продолжали надеяться на благополучный исход игры.

Их мечты рухнули в самом начале второго отрезка матча, когда Глеб Носов пропустил третью шайбу.

Не успел арбитр провести вбрасывание, как питерцы организовали очередную голевую атаку.

При счете 0:4 главный тренер сурской дружины поменял голкипера. Место в рамке занял Владислав Фокин. Но картина игры от этого сильно не поменялась.

В заключительном периоде хоккеисты «СКА-Невы» еще дважды сумели зажечь свет за воротами хозяев. И все же пензенцы не опустили клюшки и за несколько минут до финальной сирены смогли забросить шайбу престижа. Отличился Юрий Кокшаров.

Итог встречи - 1:6. «Дизель» занимает 22-ю строчку турнирной таблицы и с каждым поражением отдаляет себя от выхода в стадию плей-офф.

Следующий матч подопечные Алексей Ваулина проведут дома 14 февраля. Соперником желто-синих станет еще один питерский клуб - «Динамо».