13.02.2019 | 15:54

Серия «Юности» против клуба «Шахты» в чемпионате российской Суперлиги завершилась двойной победой пензенских баскетболисток, хотя матчи отличались друг от друга и ходом развития событий, и разницей в счете.

В первом поединке южанки не давали хозяйкам заработать комфортное преимущество, поэтому основные события развернулись в концовке. Уступая за несколько минут до финальной сирены два очка, красно-белые собрались и вырвали победу - 76:71.

На следующий день ситуация была более спокойной. Интрига умерла к большому перерыву, когда пензячки вышли в лидеры с разницей в 19 очков. Довести матч до успешного завершения труда не составило, и «Юность» отпраздновала очередной успех - 79:55.

«Разобрали ошибки вчерашние - нас действительно вчера обыгрывали в некоторых компонентах. Мы сегодня их разобрали и - результат на табло! Но не сказать, что было легко, просто каждый постарался и тем самым мы выиграли этот матч с таким большим разрывом в счете», - рассказала капитан БК «Юность» Юлия Калугина.

Теперь пензенским баскетболисткам предстоит сложный выезд в Санкт-Петербург. Сурская дружина едет в гости к лидерам чемпионата, «Черным медведям».