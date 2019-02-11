11.02.2019 | 09:15

В воскресенье, 10 февраля, пензенский «Дизель» обыграл тюменский «Рубин» из числа аутсайдеров в домашнем матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

«Преимущество соперника было заметно с первых минут, вот только пробить Глеба Носова гости смогли только в самой концовке стартового периода встречи (1:0)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Но пензенцы не собирались сдавать игру, и во втором отрезке им удалось сравнять счет - отличился Юрий Кокшаров (1:1).

«В третьем периоде игра обострилась. Опасно было и у ворот хозяев, и у ворот «Рубина». Развязка матча случилась в самой концовке. На 55-й минуте Александр Тарасов вывел желто-синих вперед, а за 19 секунд до сирены победную шайбу в пустые ворота «Рубина» отправил Максим Колмыков (3:1)», - добавили в пресс-службе.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что после трех поражений победа была очень важна для команды.

«Александр Тарасов забил, очень долго не мог почувствовать вкус заброшенных шайб. Тем более что эта игра для него стала 250-й за клуб, он забросил свою 50-ю шайбу в карьере. Игра получилась тягучей. Ни мы сопернику не давали играть, ни они нам. При невыразительной игре мы добились победы», - прокомментировал наставник выступление подопечных.