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Спорт | «Юность» одержала победу во втором матче против «Инвенты-Фарм»

09.02.2019|14:57
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Во втором матче серии против курской «Инвенты-Фарм» баскетболистки «Юности» одержали убедительную победу.

Вновь преимущество пензячек составило 31 очко, что является наглядным показателем разницы в классе команд. Гостьи только в первой четверти матча сумели зацепиться за результат, уступив всего лишь три очка.

Но к большому перерыву превосходство красно-белых стало очевидным - 35:24. Более того, после третьего периода «Юность» вела в счете с отрывом в 22 очка.

«Может, не настроились после вчерашней игры, после вчерашнего счета и вышли расслабленными. Собрались, показали свою игру, все получилось», - рассказала защитница БК «Юность» Арина Глазачева.

Заключительная четверть прошла под диктовку хозяек и закрепила их победу. Итоговый результат - 76:45.

«Юность» по-прежнему уверенно занимает место в лидирующей тройке чемпионата российской Суперлиги и готовится к следующей домашней серии.

В понедельник и вторник, 11-12 февраля, на пензенский паркет выйдет противник более серьезный - клуб «Шахты».

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