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Спорт | В «Лыжне России» участвовали пензенцы в возрасте от 3 до 83 лет

09.02.2019|17:05
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Более 4 500 любителей активного зимнего отдыха приняли участие в XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», состоявшейся в субботу, 9 февраля, на стадионе «Снежинка» в Пензе.

В забеге на пять километров среди юношей первое место занял Кирилл Сяркин, второе - Дмитрий Приходько, третье - Даниил Рамонихин.

На такой же дистанции среди девушек победительницей стала Екатерина Кузнецова, второе место у Владиславы Медковой, третье - у Виктории Мурысиной.

В 10-километровой гонке среди мужчин первым на финиш пришел Александр Мозин, вторым – Егор Котлов, третьим – Дмитрий Рыбин. Среди женщин сильнейшей оказалась Александра Безина, за ней финишировала Арина Егорушкина, третьей завершила гонку Анна Белоусова.

После забегов состоялось награждение победителей и призеров дипломами, медалями и кубками Министерства спорта России, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, были вручены специальные призы самым юным гонщикам – 6-летнему Володе Голышеву и 3-летней Маше Кузнецовой, а также самым опытным лыжникам – 83-летней Анастасии Авдониной, 80-летнему Анатолию Матросову и 77-летнему Вячеславу Боронину.

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