07.02.2019 | 15:17

В спортивно-развлекательном комплексе «Дизель-Арена» стартовал региональный турнир по хоккею с шайбой среди команд государственных профессиональных образовательных учреждений. 16 ледовых дружин будут сражаться за награды. Такие соревнования проводятся впервые, опыта создания хоккейных команд у колледжей и вузов еще не было.

«Конечно, пока есть проблемы и с формой, и с мастерством, но самое главное - начать. Я надеюсь, что этот турнир как раз послужит очень хорошим толчком для развития хоккея среди студентов, учащихся нашей области», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Конечно, команды еще не сыгранны. К тому же в них состоят как дворовые самоучки, так и почти профессионалы.

«В хоккей попал в детстве - дед отправил. Так и занимался: сначала в «Дизеле», потом попал в любительскую лигу. Сейчас не занимаюсь нигде, просто играю», - рассказал студент Пензенского архитектурно-строительного колледжа Александр Старшинов.

Падения и многочисленные ошибки нетренированных парней с лихвой компенсировали возгласы преданных женщин.

Любительский турнир продлится в течение всего февраля. Кроме Пензы, соревнования пройдут на ледовых площадках Кузнецка и Нижнего Ломова.