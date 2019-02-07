07.02.2019 | 16:49

Четыре в одном: бэби-фестиваль, фестиваль, первенство и чемпионат области. Дворец единоборств «Воейков» заполонили поклонники чирспорта. У них прошли традиционные состязания, которые объединяют атлетов разного возраста.

Для участия в соревнованиях заявились 450 человек. Они были разделены на несколько групп. К малышам судьи выдвигали одни требования, к тем, кто постарше, - совсем иные.

«Обязательно выполнение программы группой до двух минут тридцати, если это двойка - до минуты тридцати. Конечно, соответствие стилю, синхрон, подача. 100 баллов - оценочный лист у судьи. Идет категория оценивания по трем направлениям», - рассказала президент Федерации чирспорта Пензенской области Елена Кержнер.

«Реальный вид спорта. В прошлом году он принес у нас наибольшее количество подготовленных мастеров спорта. Я бы его назвал вид спорта - праздник. Он привлекает большое количество детей и родителей», - отметил министр спорта и физической культуры Пензенской области Григорий Кабельский.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Пензенской области. Она выступит на всероссийских состязаниях 24-25 февраля.