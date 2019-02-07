07.02.2019 | 14:21

На пьедестал почета первенства страны по самбо взошла представительница школы олимпийского резерва «Витязь». С бронзовой наградой из столицы, где проходили состязания, вернулась Алина Федонькина.

Воспитанница тренеров Василия Мироша и Александра Киселева провела шесть встреч в весовой категории до 65 кг и четыре из них выиграла досрочно. Сурская спортсменка одолела даже чемпионку Европы, но главным препятствием на пути к золоту стала воспитанница легендарной столичной школы «Самбо-70».

«В полуфинале я встретилась с чемпионкой мира. Эта соперница была очень сложной для меня, и я ей проиграла», - рассказала Алина Федонькина.

Третье место дает ей шансы попасть на европейское первенство. А пока самбистка готовится к другим крупным межрегиональным стартам.

«Следующие соревнования - это, если в России, то Казань. Турнир серьезный, шанс выполнить мастера спорта. Есть планы, есть над чем работать», - отметил тренер Алины Федонькиной Василий Мирош.

За новые награды и почетный титул Алина поборется уже в марте.