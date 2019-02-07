Тысячи ярких шапок приготовлены для всех участников, а кубки и медали ждут победителей - тех, кто окажется лучшими на состязаниях, которые состоятся в Пензе 9 февраля.
Это будет массовая гонка «Лыжня России». Город присоединится к всероссийской акции. Как и в прошлом году, спортсменов ждут на стадионе «Снежинка».
«Предлагается участникам преодолеть две дистанции: 5 км - юноши и девушки 2001 года и младше, 10 км - мужчины и женщины 2000 года рождения и старше», - пояснил начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.
Организаторы готовят полевую кухню, выступления творческих коллектив и прокат снаряжения для тех, кто придет без лыж. Но подчеркивают: лучше со своими. Детей ждут только с медицинским допуском. Совершеннолетним проще.
«Они приходят, им дают расписку, уже напечатанную, они только расписываются и пишут имя и фамилию, что они за жизнь и здоровье свое отвечают сами», - рассказал директор спортивной школы № 4 г. Пензы Сергей Мезенцев.
Регистрация участников начнется в 10:00, первый старт - в полдень. На 14:00 намечено награждение победителей. Помимо самых быстрых, будут чествовать самого опытного и самого юного лыжника.
Институт тотальной обороны (Швеция) по заданию местного министерства обороны проанализировал российскую военную политику и пришел к выводу, что Кремль готовится к большой войне. Правда, все же не мировой, а региональной. С кем и где — пока не очень понятно. Возможно, речь идет о попытке подготовить российскую армию к некоей глобальной турбулентности, когда конфликты будут возникать в разных частях мира, но всегда с весьма значительными, с военной точки зрения, противниками.
Важно отметить, о краткосрочных стычках речь не идет. По мнению экспертов института, Россия готовится участвовать именно в долгосрочных конфликтах, вести растянутые во времени войны против возможных противников самого крупного «калибра», как Китай или НАТО.
Тут надо заметить, что для Швеции, которая имеет нейтральный статус, это, скорее, позитивная новость. Совсем недавно, в начале февраля, местные СМИ писали о том, что во время последних учений для новобранцев (шведы недавно восстановили призыв), военные готовили молодежь именно к отражению военной агрессии со стороны России.