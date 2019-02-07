07.02.2019 | 15:55

Тысячи ярких шапок приготовлены для всех участников, а кубки и медали ждут победителей - тех, кто окажется лучшими на состязаниях, которые состоятся в Пензе 9 февраля.

Это будет массовая гонка «Лыжня России». Город присоединится к всероссийской акции. Как и в прошлом году, спортсменов ждут на стадионе «Снежинка».

«Предлагается участникам преодолеть две дистанции: 5 км - юноши и девушки 2001 года и младше, 10 км - мужчины и женщины 2000 года рождения и старше», - пояснил начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

Организаторы готовят полевую кухню, выступления творческих коллектив и прокат снаряжения для тех, кто придет без лыж. Но подчеркивают: лучше со своими. Детей ждут только с медицинским допуском. Совершеннолетним проще.

«Они приходят, им дают расписку, уже напечатанную, они только расписываются и пишут имя и фамилию, что они за жизнь и здоровье свое отвечают сами», - рассказал директор спортивной школы № 4 г. Пензы Сергей Мезенцев.

Регистрация участников начнется в 10:00, первый старт - в полдень. На 14:00 намечено награждение победителей. Помимо самых быстрых, будут чествовать самого опытного и самого юного лыжника.