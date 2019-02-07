07.02.2019 | 17:37

Пензенский регбийный клуб «Локомотив» вернулся со своего первого учебно-тренировочного сбора. Он проходил в Саранске. В течение двух недель наша команда наращивала свое мастерство на крытом полноразмерном газоне, какого в Пензе нет.

«Мы достигли тех результатов, которые планировали с тренерским штабом: посмотрели связки, нападающих, сыграли два тест-матча между собой. Посмотрели по результатам, над чем нужно работать», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Воспитанники местной школы регби говорят, что за такой короткий срок получили больше, чем за предыдущие годы тренировок в Пензе.

«За первые сборы в «Локомотиве» мы получили больше информации, чем за пять лет в предыдущей команде. Очень много нового узнали в плане работы с мячом, работы на поле, передвижений», - рассказал защитник Никита Сботов.

Регбисты в предстоящем сезоне планируют удивить пензенских болельщиков: взять самую высокую планку и на равных побороться с лидерами российского чемпионата.

«Явно будет тяжело. Все будет зависеть психологического состояния команды, потому что «Красный Яр» и «Енисей» находятся на уровне ближе к европейскому. Не к грандам, не к топам, но с этими командами будет тяжело. Но в целом можно и возможно - это уже будет зависеть от желания и от состояния», - уточнил защитник Рушан Ягудин.

«На данный момент уровень тренировочного процесса отвечает мировому, европейскому уровням и уровню сборной. Команда находится в двухразовом режиме на протяжении шести дней в неделю, и питание, и спортпроцесс подходят для них, чтобы достигать результатов», - резюмировал Александр Янюшкин.

Впереди у пензенского «Локомотива» - повторные сборы в Мордовии и последние предсезонные в Грузии.