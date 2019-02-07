Пензенский регбийный клуб «Локомотив» вернулся со своего первого учебно-тренировочного сбора. Он проходил в Саранске. В течение двух недель наша команда наращивала свое мастерство на крытом полноразмерном газоне, какого в Пензе нет.
«Мы достигли тех результатов, которые планировали с тренерским штабом: посмотрели связки, нападающих, сыграли два тест-матча между собой. Посмотрели по результатам, над чем нужно работать», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.
Воспитанники местной школы регби говорят, что за такой короткий срок получили больше, чем за предыдущие годы тренировок в Пензе.
«За первые сборы в «Локомотиве» мы получили больше информации, чем за пять лет в предыдущей команде. Очень много нового узнали в плане работы с мячом, работы на поле, передвижений», - рассказал защитник Никита Сботов.
Регбисты в предстоящем сезоне планируют удивить пензенских болельщиков: взять самую высокую планку и на равных побороться с лидерами российского чемпионата.
«Явно будет тяжело. Все будет зависеть психологического состояния команды, потому что «Красный Яр» и «Енисей» находятся на уровне ближе к европейскому. Не к грандам, не к топам, но с этими командами будет тяжело. Но в целом можно и возможно - это уже будет зависеть от желания и от состояния», - уточнил защитник Рушан Ягудин.
«На данный момент уровень тренировочного процесса отвечает мировому, европейскому уровням и уровню сборной. Команда находится в двухразовом режиме на протяжении шести дней в неделю, и питание, и спортпроцесс подходят для них, чтобы достигать результатов», - резюмировал Александр Янюшкин.
Впереди у пензенского «Локомотива» - повторные сборы в Мордовии и последние предсезонные в Грузии.
penzainform.ru писал(a):За чей счёт сей банкет? Явно не за собственный, этих, так называемых, спортсменов и тренеров! Взрослых мужиков-бездельников возят на откорм! Лучше бы детишек лечили да кормили, а не травили их чем ни попадя в школах, да типа того в санаториях!