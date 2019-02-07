07.02.2019 | 14:01

Пензенский спортсмен Дмитрий Зюзин отличился на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров в возрасте до 20 лет. Соревнования проводятся с 5 по 7 февраля в Смоленске.

Дмитрий завоевал серебро в беге на дистанции 2 000 метров. Он преодолел расстояние за 5:51.54.

«Победителем в этой дисциплине стал Александр Урицкий (5:55.21). Замкнул тройку призеров Владимир Кожухов - 5:52.83», - сообщили в Центре спортивной подготовки Пензенской области.

В конце января в Пензе прошло региональное первенство по легкой атлетике, в котором за победу боролись 250 юниоров. Была и внеконкурсная программа, в ней выступали сильнейшие бегуны разных возрастов и уровня.

По итогам именно этого турнира и была сформирована сборная области, которая принимает участие в национальном первенстве в Смоленске.