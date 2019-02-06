06.02.2019 | 14:33

Молодежный клуб «Дизелист» взял уверенный реванш у соперников из «Россоши» за поражение в первом матче серии. На этот раз пензенцы сразу захватили инициативу, и их атакующие усилия были вознаграждены в середине стартового периода, когда Максим Чумаков открыл счет.

Он же во второй 20-минутке сделал дубль, а капитан «Дизелиста» Никита Китанин благодаря двум забитым голам в третьем отрезке игры довел результат до крупного - 4:0.

Однако третий период запомнился еще и грубостью. То и дело на разных участках площадках возникали потасовки. В итоге команды вместе набрали 55 минут штрафа, а форвард хозяев Сергей Колесников был удален до конца встречи.

На последних минутах россошанцы пытались забросить шайбу престижа, но их финальный штурм ничего не дал.

Желто-синие одержали сухую победу, набрали 62 очка, они по-прежнему занимают вторую строчку в таблице чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.