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Спорт | Воспитанницы пензенской «Лагуны-УОР» вызваны в состав сборной страны

05.02.2019|14:50
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Покорять Европу отправятся воспитанницы пензенской «Лагуны-УОР». Шесть девушек вызваны в состав сборной страны. В середине февраля в Португалии им предстоит сразиться с испанками в рамках чемпионата среди женских команд по мини-футболу. Это будет полуфинальный матч.

«Чем сильнее соперник, тем, я думаю, лучше. Цена игр этих очень сильно возрастает, потому что женский мини-футбол очень сильно развивается и под эгидой УЕФА впервые будет проводиться женский чемпионат Европы», - сообщил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Защищать цвета национального флага будут Ксения Олькова, Александра Чернова, Мария Крупина, Оксана Пегова, Ирина Родькина и Мария Сурнина.

«С испанцами мы не раз встречались, недавно тоже на товарищеские игры ездили. Это очень сильная команда, дисциплинированная, технически подготовленная, быстрая», - отметила вратарь МФК «Лагуна-УОР» Мария Сурнина.

Во второй полуфинальной паре встретятся сборные Португалии и Украины. Игры пройдут 15 февраля. А 16-го числа станет ясно, кто является самой сильной женской командой по мини-футболу Старого Света.

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