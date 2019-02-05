05.02.2019 | 14:26

Роза Дасаева и коня на скаку остановит, и в горящую избу войти не побоится, а уж гирю 53 раза поднять - для нее раз плюнуть.

«Все могу я сделать!» - заявила женщина.

Роза Дасаева - участница зимних сельских игр Каменского района. Вместе с ней за награды в четырех видах: лыжные гонки, гиревой спорт, шахматы и шашки - боролись 70 человек.

«Максимальное участие будут принимать все поселения. Затем мы будем отбирать лучших на «область», чтобы наши сегодняшние участники защитили честь Каменского района», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Тем временем 7 женщин и 17 мужчин вышли на лыжню. Им предстояло преодолеть 1,5 и 3 километра соответственно.

«Представляю село Кобылкино. Я старалась, поддержать хотела свое село, у меня получилось», - рассказала Эльвира Умалеева.