05.02.2019 | 17:12

Путевку в финал областных соревнований среди сельских команд на кубок «Золотая шайба» разыгрывали сборные из Бессоновского района «Чиполлино» и из Сосновоборска. На ледовой арене собрались ребята 2006-2007 года рождения.

«Уровень, конечно, с каждым годом становится лучше и лучше. Есть районы, которые впервые, здесь у них уровень послабее, а которые постоянно занимаются - их уровень растет, тем более условия сейчас создаются», - сообщил главный судья соревнований Валерий Титов.

Виктория Кулдыкина матч провела на скамейке болельщиков: год рождения не подошел для того, чтобы поддержать свою команду. А вообще бессоновская школьница наравне с мальчишками гоняет с клюшкой.

«Меня сперва брат учил кататься на коньках, потом мне дали клюшку, и я играла в хоккей», -рассказала игрок команды «Чиполлино».

«Нападение у нас лучше, оборона тоже нормальная», - отметил игрок команды «Чиполлино» Данил Баландин (Бессоновский район).

Не привыкли сдаваться и сосновоборские ребята. Уже с первых минут они перехватили инициативу, отправив три шайбы в ворота соперников. Это словно пробудило бессоновцев, они начали забивать, однако переломить ход игры им так и не удалось. Итог встречи - 4:14.