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Спорт | В Пензе состоялось первенство по лыжным гонкам среди глухих детей

04.02.2019|18:56
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Областное первенство по лыжным гонкам среди глухих и слабослышащих детей было признано выявить самых сильных спортсменов, которые будут представлять регион на всероссийских состязаниях. Они состоятся в Саранске 15 февраля. Кроме того, по итогам определят участников VII спартакиады инвалидов, проведение которой запланировано на март.

«Младшие бегут 1 километр, среднее звено бежит 3 километра и старшее - 5 километров», - сообщила преподаватель физкультуры школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Татьяна Сачкова.

На лыжню вышли и те, кто уже добился высоких результатов: кандидаты в мастера спорта, победители и призеры межрегиональных состязаний.

2 февраля прошел региональный чемпионат по лыжным гонкам среди взрослых спортсменов с нарушением слуха.

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