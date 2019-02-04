04.02.2019 | 18:56

Областное первенство по лыжным гонкам среди глухих и слабослышащих детей было признано выявить самых сильных спортсменов, которые будут представлять регион на всероссийских состязаниях. Они состоятся в Саранске 15 февраля. Кроме того, по итогам определят участников VII спартакиады инвалидов, проведение которой запланировано на март.

«Младшие бегут 1 километр, среднее звено бежит 3 километра и старшее - 5 километров», - сообщила преподаватель физкультуры школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Татьяна Сачкова.

На лыжню вышли и те, кто уже добился высоких результатов: кандидаты в мастера спорта, победители и призеры межрегиональных состязаний.

2 февраля прошел региональный чемпионат по лыжным гонкам среди взрослых спортсменов с нарушением слуха.