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Спорт | Пензенская сборная по карате успешно выступила на состязаниях в Воронеже

03.02.2019|15:17
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Пензенские бойцы вернулись из Воронежа с первых в наступившем году официальных всероссийских соревнований по всестилевому карате. В турнире принимали участие более тысячи спортсменов из 26 регионов страны.

«Возрастные группы 12-17 лет (три возрастные группы) плюс были 18 лет и старше женщины. Соревнования чем важны для нас были - это первые официальные соревнования для возрастной группы 14-15 лет, отбор на летнюю спартакиаду, которая пройдет в октябре месяце», - сообщил старший тренер СШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

По словам тренеров, выступлением сборной они вполне довольны. Из 15 членов пензенской команды 11 в своих возрастных группах получили медали разного достоинства.

«Великолепно выступили девочки: Зимина Полина - первое и второе места у нее в абсолютной весовой категории и в своем весе, Иванова Карина заняла второе место. И Карпов Даниил стал третьим среди мальчиков», - привел примеры успехов пензенцев Александр Бурментьев.

Впереди у каратистов всероссийские соревнования в конце февраля в Одинцове и первенство страны в марте в городе Орле.

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