Начали за здравие, закончили крупным поражением. «Дизель» после уверенной победы в Новокузнецке и проигрыша в Красноярске вновь оступился. Сибирское турне для сурской команды продолжилось в Ангарске.
На первых минутах встречи с аутсайдером чемпионата ВХЛ, местным «Ермаком», пензенский клуб смотрелся убедительно. Хоккеисты даже смогли открыть счет, когда хозяева играли в большинстве.
В первом периоде зрители голов больше не увидели. Однако после перерыва «Ермак» преобразился, и шайбы начали влетать в ворота «Дизеля» одна за другой.
Результат - победа хозяев со счетом 5:1. Пензенские хоккеисты возвращаются домой. Следующий матч они проведут на родном льду 8 февраля с ханты-мансийской «Югрой».
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