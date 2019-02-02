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Спорт | Пензенский «Дизель» крупно проиграл ангарскому «Ермаку»

02.02.2019|17:56
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Начали за здравие, закончили крупным поражением. «Дизель» после уверенной победы в Новокузнецке и проигрыша в Красноярске вновь оступился. Сибирское турне для сурской команды продолжилось в Ангарске.

На первых минутах встречи с аутсайдером чемпионата ВХЛ, местным «Ермаком», пензенский клуб смотрелся убедительно. Хоккеисты даже смогли открыть счет, когда хозяева играли в большинстве.

В первом периоде зрители голов больше не увидели. Однако после перерыва «Ермак» преобразился, и шайбы начали влетать в ворота «Дизеля» одна за другой.

Результат - победа хозяев со счетом 5:1. Пензенские хоккеисты возвращаются домой. Следующий матч они проведут на родном льду 8 февраля с ханты-мансийской «Югрой».

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Гость|02.02.2019 19:47|

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