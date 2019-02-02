02.02.2019 | 11:22

В пятницу, 1 февраля, пензенская «Лагуна-УОР» на своей площадке поборола команду «МосПолитех» в матче 1/4 финала Кубка России по мини-футболу среди женских команд.

«Гостьи рьяно бросились в бой, буквально зажав хозяек площадки у своих ворот, однако ни одна из атак, к радости пензенских любителей мини-футбола, не увенчалась успехом.

Пензячки, явно не ожидавшие такого поворота событий, постепенно выравняли игру: пытаясь найти огрехи в обороне противниц, они при этом грамотно защищались сами и заставляли соперника фолить», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

До перерыва ни одной из команд так и не удалось открыть счет - 0:0. Однако после отдыха соперницы стали играть еще более рискованно, и на 33-й минуте представительницы «МосПолитеха» прорвали оборону «Лагуны-УОР» и забили гол - 1:0.

«Пензячки, перед которыми в этом сезоне стоит задача выиграть Кубок России, естественно, с таким положением дел мириться никак не собирались. За 3 минуты и 47 секунд до окончания основного времени встречи «Лагуна-УОР» перешла на игру в пять полевых игроков, и это дало свои плоды: Екатерина Енина на 39-й минуте вернула интригу в ход матча. А точку в игре за 17 секунд до сирены поставила Оксана Пегова (Алемайкина), вколотившая второй мяч в ворота «МосПолитеха» - 2:1», - добавили в пресс-службе.

Таким образом, пензячки пробились в «Финал четырех», который состоится 17-18 мая. Место пока не определено.