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Спорт | «Лагуна-УОР» продолжает борьбу в Кубке России по мини-футболу

02.02.2019|17:30
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Фантастическая развязка в матче «Лагуны-УОР» против столичного «МосПолитеха» вывела команду в «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу.

В повторной игре серии пензячек устраивала и безголевая ничья, поэтому долгое время на табло горели цифры 0:0.

Мирный ход поединка был взорван в середине второго тайма, когда активизировавшимся москвичкам удалось открыть счет - удар в девятку нанесла Дина Данилова. Теперь уже желто-синим грозило непопадание в следующий этап турнира.

«У них стоит также задача - «Финал четырех», и девчонки у них по большей части опытные, и тот опыт у них присутствует, которого нет у нас, у большинства девчонок, потому что мы сейчас даем дорогу молодым», - отметил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Сурская дружина стала действовать по схеме в пять полевых игроков, и на предпоследней минуте встречи это принесло успех. Екатерина Енина мощным ударом сравняла счет - 1:1.

Когда соперницы уже готовились к дополнительному времени, защита «МосПолитеха» допустила чудовищную ошибку. Оксана Алемайкина перехватила мяч и забила победный гол - 2:1.

«Руки, конечно, не опускали, потому что мини-футбол непредсказуем, забить можно в любую минуту, в любую секунду. Мы не опустили руки и вырвали победу. Спасибо всем болельщикам, что болели до конца за нас, очень приятно, что именно в домашней встрече прошли в «Финал четырех» и будем бороться дальше за кубок», - рассказала игрок ПМФК «Лагуна-УОР» Оксана Алемайкина.

Решающий раунд пройдет 17 и 18 мая.

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Гость|02.02.2019 19:25|

ПИ сколько получили за писульки об этой никому не интересной и ненужной коммерческой команде? Что дает этот горе-клуб жителям и детям области? Сколько там девчонок из Пензы? Сколько детишек там тренируется? Есть свои воспитанники и собственная школа? Своя спортбаза?

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