02.02.2019 | 09:57

В пятницу, 1 февраля, пензенский «Дизелист» на своей площадке разгромил «Ростов-Юниор» в матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Хозяева площадки открыли счет на восьмой минуте встречи (1:0), а во втором периоде забросили в ворота соперника еще пять шайб, сняв вопрос о победителе. Гости же смогли пробить пензенского голкипера Кирилла Орехова лишь однажды (1:6).

В третьей 20-минутке желто-синие довели счет до разгромного, вкатив в рамку ростовчан еще одну шайбу - 7:1.

Накануне в первом матче с командой «Ростов-Юниор» подопечные Алексея Медведева победили со счетом 5:3.

4 и 5 февраля «Дизелист» примет на своем льду воронежскую «Россошь».