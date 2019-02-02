02.02.2019 | 16:44

Сурская «молодежка» в повторной встрече с клубом «Ростов-Юниор» на своем льду показала, кто в доме хозяин.

В отличие от предыдущей игры, в которой ребятам долго не удавалось оторваться от соперников в счете, во второй подавляющее преимущество действующих чемпионов НМХЛ было заметно с первых и до последних секунд.

Правда, в стартовой 20-минутке «Дизелисту» лишь раз удалось поразить ворота противника. Зато в следующем отрезке гости просто провалились, пропустив пять шайб, при этом сами смогли отличиться лишь однажды.

Пензенцы же в третьем периоде еще раз огорчили вратаря южан. 7:1 - таков окончательный итог матча.

Теперь желто-синие готовятся к принципиальному противостоянию с хоккеистами воронежской «Россоши», с которыми они ведут борьбу за первую строчку турнирной таблицы. Игры пройдут 4 и 5 февраля в «Дизель-Арене».