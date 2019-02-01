01.02.2019 | 18:45

Свыше 300 атлетов вступили в борьбу за медали областных состязаний по плаванию. Чемпионат и первенство проходят на базе дворца водных видов спорта «Сура». Это первый ответственный старт для юных и взрослых спортсменов с начала 2019 года.

По его итогам будут формироваться региональные сборные в различных возрастных группах. Право занять в них места получат пловцы, показавшие лучшее время на своих дистанциях.

«И тренерский состав, естественно, и вся спортивная плавательная общественность ждет от этого старта и от наших спортсменов хороших результатов, потому что это будет и своего рода итог проделанной работы, будут сделаны выводы», - отметила главный судья соревнований Людмила Карпова.

Победители и призеры станут обладателями путевок на окружные соревнования, которые состоятся в конце февраля также в пензенском дворце спорта «Сура». Лучших пловцов региона будут выявлять в течение трех дней.