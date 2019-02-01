01.02.2019 | 18:01

Пензенскому «Дизелю» не удалось развить успех в выездной серии матчей регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». После крупной победы в Новокузнецке хоккеисты в приподнятом настроении отправились в Красноярск.

Но дела у подопечных Алексея Ваулина не заладились с самого начала игры. Местный «Сокол» даже сделали гостям своеобразный подарок в виде двух подряд удалений. Но желто-синие этим не воспользовались. А вот хозяева реализовали свой момент на 12-й минуте матча.

После этой неудачи сурские ребята так и не смогли оправиться. До конца встречи шайба еще дважды побывала в воротах пензенцев. Итоговый счет - 3:0 в пользу красноярского «Сокола».

Следующую игру «Дизель» проведет в субботу, 2 февраля, в Ангарске против местного «Ермака».