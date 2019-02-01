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Спорт | Пензенский «Дизель» сыграет в Ангарске против местного «Ермака»

01.02.2019|18:01
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Пензенскому «Дизелю» не удалось развить успех в выездной серии матчей регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». После крупной победы в Новокузнецке хоккеисты в приподнятом настроении отправились в Красноярск.

Но дела у подопечных Алексея Ваулина не заладились с самого начала игры. Местный «Сокол» даже сделали гостям своеобразный подарок в виде двух подряд удалений. Но желто-синие этим не воспользовались. А вот хозяева реализовали свой момент на 12-й минуте матча.

После этой неудачи сурские ребята так и не смогли оправиться. До конца встречи шайба еще дважды побывала в воротах пензенцев. Итоговый счет - 3:0 в пользу красноярского «Сокола».

Следующую игру «Дизель» проведет в субботу, 2 февраля, в Ангарске против местного «Ермака».

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Гость|01.02.2019 18:58|

Ну тут у лузеров есть шанс. Команда с последнего места в таблице.

Хотя по чесноку, там дизель должен быть!

Имя: Гость
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