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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл в Красноярске с сухим счетом

01.02.2019|09:17
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В четверг, 31 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» в Красноярске проиграли местному «Соколу» в матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

«После крупной победы в Новокузнецке хоккеисты пензенцы были намерены развить успех в регулярном чемпионате, но дела у подопечных Алексея Ваулина не заладились с самого начала игры.

Красноярцы даже сделали подарок в виде двух подряд удалений. Но им гости из Пензы воспользоваться не смогли», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

На 12-й минуте хозяева площадки открыли счет, пробив голкипера Глеба Носова. По ходу матча за его воротами красный свет зажигался еще дважды. Итоговый счет - 3:0 в пользу «Сокола».

«Я считаю, что игра была равная, мы не уступали ни в чем. Единственная претензия к ребятам - это реализация созданных моментов. Что касается движения, настроя, желания - это все было. Могли бы остаться в игре, во втором периоде были хорошие возможности, можно было забивать. Но сегодня вратарь соперника подчистил все и выручил команду.

Возможно, мастерство наших нападающих в этой игре не проявилось в достаточной степени: если в Новокузнецке у нас получилось реализовать моменты, то сегодня нам не удалось этого сделать», - высказал свое мнение главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

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Гость|01.02.2019 09:35|

Это не новость.Дно пробито уже давно.Можете не писать про них.Просто мы знаем,что есть дизель и он постоянно проигрывает.

Гость|01.02.2019 09:38|

Не бзди 50 на 50

Гость|01.02.2019 09:39|

penzainform.ru писал(a):

Итоговый счет - 3:0 в пользу «Сокола»
penzainform.ru писал(a):
Я считаю, что игра была равная, мы не уступали ни в чем
То есть тренер сказал, что играли на равных, при том, что его подопечных разгромили всухую. Мда... Он либо сам дурак, либо нас дураками считает

Имя: Гость
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