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Спорт | Илья Захаров и Евгений Кузнецов победили на Кубке России в Саранске

01.02.2019|16:24
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В четверг, 31 января, Илья Захаров и Евгений Кузнецов, выступающие параллельным зачетом за Пензенскую область, стали победителями Кубка России по прыжкам в воду. Соревнования проводятся с 28 января по 2 февраля во Дворце водных видов спорта Саранска.

Илья Захаров и Евгений Кузнецов показали лучший результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, опередив ближайших соперников на 5,55 балла.

Накануне на трехметровом трамплине в индивидуальной программе Захаров завоевал золото, а Кузнецов - серебро.

«Две золотые медали позволят Захарову возглавить сборную России на ближайших международных стартах. Мировой Гран-при начинается в немецком Ростоке 12 февраля, мировая серия - 27 февраля в японской Сагамихаре», - сообщили в Центре спортивной подготовки Пензенской области.

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