01.02.2019 | 09:36

В четверг, 31 января, пензенский «Дизелист» на домашнем льду одержал победу над командой «Ростов-Юниор» в матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«В игре против аутсайдера регулярки в расположении Алексея Медведева осталось всего 17 игроков. Но и из этой ситуации выходить пришлось, очки в таких матчах терять было недопустимо», - заявили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В первом отрезке игры соперники обменялись шайбами (1:1), во втором забили пять голов на двоих, причем пензенцы поразили ворота противника трижды (4:3).

«В начале третьего периода напряжение снял точный бросок Павла Аверьянова. Шайба, заброшенная в ворота ростовчан на 44-й минуте встречи, и стала победной в первом матче против молодежной команды «Ростов-Юниор», - добавили в пресс-службе.

1 февраля хоккеисты сразятся друг с другом во второй раз.