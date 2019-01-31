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Спорт | Пензенская сборная завоевала бронзу на чемпионате округа по гимнастике

31.01.2019|18:18
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Первую медаль на чемпионате Приволжского федерального округа сурская сборная по спортивной гимнастике завоевала в женском командном многоборье.

На награды в этом виде программы претендовали представительницы пяти регионов, в том числе и хозяйки помоста.

Пензячки успешно выступили в вольных упражнениях, затем командную копилку дополнили баллы, полученные за опорный прыжок. Однако стабильно пройти всю турнирную дистанцию не удалось.

Несколько падений на брусьях и бревне отодвинули девушек на третье место. В итоге сборная Чувашии стала победителем, вторую строчку в таблице заняли гостьи из Самары, а пензенская дружина получила бронзовые награды.

Возможность пополнить медальную коллекцию у гимнастов появится в личном многоборье, а также в соревнованиях в отдельных видах. К тому же несколько атлетов могут рассчитывать на попадание в сборную ПФО для выступления в чемпионате России.

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