31.01.2019 | 18:18

Первую медаль на чемпионате Приволжского федерального округа сурская сборная по спортивной гимнастике завоевала в женском командном многоборье.

На награды в этом виде программы претендовали представительницы пяти регионов, в том числе и хозяйки помоста.

Пензячки успешно выступили в вольных упражнениях, затем командную копилку дополнили баллы, полученные за опорный прыжок. Однако стабильно пройти всю турнирную дистанцию не удалось.

Несколько падений на брусьях и бревне отодвинули девушек на третье место. В итоге сборная Чувашии стала победителем, вторую строчку в таблице заняли гостьи из Самары, а пензенская дружина получила бронзовые награды.

Возможность пополнить медальную коллекцию у гимнастов появится в личном многоборье, а также в соревнованиях в отдельных видах. К тому же несколько атлетов могут рассчитывать на попадание в сборную ПФО для выступления в чемпионате России.