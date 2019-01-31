31.01.2019 | 16:04

Чемпионат Приволжского округа по спортивной гимнастике стартовал в «Буртасах».

Состязания собрали 80 сильнейших атлетов, претендующих на право участвовать во всероссийских состязаниях. Регион в мужской и женской группах представляют девять человек.

«Идет квалификация. Мы планируем, что они удачно пройдут квалификацию и завоюют медали в отдельных видах многоборья: Климентьев Григорий на кольцах поборется за медаль, Елькин Иван - прыжок и вольные упражнения, а Лукашов Павел поборется на коне», - рассказал старший тренер мужской сборной по спортивной гимнастике Пензенской области Юрий Миронов.

Чемпионат проходит по программе мастеров спорта. По результатам отбора будет формироваться команда, которая представит Приволжский федеральный округ на чемпионате России. Он состоится в Пензе в марте.