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Спорт | В Пензе стартовал Кубок области по мини-футболу среди ветеранов

30.01.2019|18:16
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» стартовал Кубок Пензенской области по мини-футболу среди команд ветеранов. Турнир «кому за 40» начался с предварительного этапа.

«До этого 10 команд сыграли регулярный чемпионат-круг, победителем стала команда «Зенит», второе место - «Промлит», третье - ЗАО «Константин»», - рассказал главный судья соревнований Юрий Зинчев.

После отборочного тура определяется восьмерка сильнейших команд, которые и будут разыгрывать кубок. Состязания проходят по укороченной схеме, соревновательных дней не много.

«В чемпионате играли каждый с каждым в круг, а здесь из двух игр сильнейший проходит дальше. Сейчас играют команды, занявшие места с 7-го по 10-е: первая пара - «Альянс» и «Терновка», вторая пара - «Юстиция» и «50+», - добавил Юрий Зинчев.

В итоге путевки в 1/4 финала завоевали команды «Альянс» и «Юстиция». Плей-офф стартует в субботу, 2 февраля. А кто станет обладателем кубка области, станет ясно в середине марта.

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