30.01.2019 | 17:12

В таблице чемпионата Второй лиги Поволжья после игр очередного тура установилось двоевластие. Команда ГНК разгромила вторую сборную ПГУАС (11:1) и на время обошла конкурентов в борьбе за лидирующую позицию.

Обогнать наркополицейских могла основная дружина архитекторов, но для этого ей нужно было победить «Старт-Союз». С самого начала очного поединка события стали развиваться по сценарию зареченцев. Студенты пропустили два мяча, в то время как сами ответили одним точным выстрелом.

После перерыва сборная ПГУАС включила дополнительную скорость и сумела забить два гола. И все же последнее слово осталось за «Старт-Союзом». Зареченцы за несколько минут до сирены установили ничью - 3:3.

После этих игр у команд ГНК и ПГУАС по 16 очков, на два пункта от них отстают конкуренты из аграрного университета. Немного смогли подтянуться к лидерам середняки.

В прошедшем туре радиозавод победил основной состав госуниверситета - 7:4, а вторая сборная «политехников» была сильнее воспитанников ДЮСШ № 8 - 6:2.