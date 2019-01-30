30.01.2019 | 16:02

Во вторник, 29 января, в дни Пензенской области в Совете Федерации РФ, которые проходят с 28 по 30 января в Москве, состоялись товарищеские матчи по волейболу и футболу между командами регионального правительства и Совфеда.

Пензенские волейболистки в упорной борьбе одолели сильного соперника: игра окончилась со счетом 2:1.

«На футбольном поле за победу боролась команда министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева. Исход матча решили последние минуты. Он закончился ничьей - 1:1», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ноябре 2018 года команда пензенских чиновников сразилась в хоккей с «Российской прессой», в которой играли известные журналисты, комментаторы и продюсеры. Итог встречи - 7:4 в пользу команды правительства.

В марте сборная Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым обыграла на льду команду известных российских артистов со счетом 9:8.