30.01.2019 | 18:06

Поздравления от руководства команды и других игроков приняла Оксана Антонова - у нее был день рождения. Так началась тренировка мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР». Впрочем, цветы в руках у спортсменки были недолго: дам пригласили на разминку.

Спортсменки готовятся к важному матчу. 1 февраля на родной площадке они встретятся со столичным «Мосполитехом». Это будет ответная игра 1/4 финала Кубка России по мини-футболу среди женских команд. От результата противостояния зависит, смогут ли пензенские девушки выйти в заключительную часть соревнований.

«Мосполитех» - несомненно, сильная команда, и они отличаются и своим командным духом, и индивидуальной игрой. Очень серьезный соперник, мы готовимся к ним всеми силами и настраиваемся на них, как на последний бой», - отметила игрок МФК «Лагуна-УОР» Мария Крупина.

«У нас же игра такая многогранная, состоит из множества вещей, допустим, такой компонент, как стандартное положение. Мы сейчас готовимся именно к этому, потому что в мини-футболе практически 70% забивается со стандартных положений. Этому уделяем внимание, то есть таким нюансам, знаем практически каждого игрока соперника», - рассказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Финал «Кубка четырех» состоится в мае. Воспитанницы пензенской «Лагуны» обладателями такого трофея становились не раз: в 2012, 2013, 2014 годах.