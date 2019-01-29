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Спорт | В Пензе стартовал третий тур первенства России по водному поло

29.01.2019|18:55
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Игры третьего тура первенства России по водному поло среди юниоров до 19 лет стартовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин».

В борьбу вступили три команды из Москвы, одна из Пензы, а также представители Ленинградской области и Казахстана. Специалисты отмечают, что сурским спортсменам такие встречи нужны прежде всего для приобретения игрового опыта.

«Несомненно, спарринги с сильными командами добавляют мастерства нашим игрокам. Поэтому, несмотря на то что мы не являемся фаворитами, для повышения уровня мастерства - и тактического, и технического - участие в этих соревнованиях нам необходимо», - отметила главный секретарь соревнований Наталья Федотова.

Четвертый тур также пройдет в Пензе, после чего определятся финалисты состязаний. А матчи этого этапа продлятся до 31 января.

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Гость|29.01.2019 20:11|

Наши сегодня с московской командой сыгли вничью!

Гость|29.01.2019 20:13|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/menblog

Имя: Гость
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