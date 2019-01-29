29.01.2019 | 18:55

Игры третьего тура первенства России по водному поло среди юниоров до 19 лет стартовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин».

В борьбу вступили три команды из Москвы, одна из Пензы, а также представители Ленинградской области и Казахстана. Специалисты отмечают, что сурским спортсменам такие встречи нужны прежде всего для приобретения игрового опыта.

«Несомненно, спарринги с сильными командами добавляют мастерства нашим игрокам. Поэтому, несмотря на то что мы не являемся фаворитами, для повышения уровня мастерства - и тактического, и технического - участие в этих соревнованиях нам необходимо», - отметила главный секретарь соревнований Наталья Федотова.

Четвертый тур также пройдет в Пензе, после чего определятся финалисты состязаний. А матчи этого этапа продлятся до 31 января.