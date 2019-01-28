28.01.2019 | 18:41

Мальчишек радостный народ коньками звонко резал лед, но не ради развлечения. Это были серьезные соревнования, которые объединили юных любителей хоккея.

В «Дизель-Арене» прошел финал второго этапа турнира «Золотая шайба» среди сельских команд.

За победу боролись игроки 2008-2009 года рождения. Это представители четырех районов региона: Кузнецкого, Нижнеломовского, Бессоновского, Каменского.

«Первый этап проходил в муниципальных образованиях, и команды, занявшие первые места, вышли во второй этап. Поделены на четыре группы согласно территориальному принципу. Команды, которые заняли в своих группах первые места, приехали разыгрывать с первого по третье места», - отметил главный судья соревнований Валерий Титов.

Маленькие хоккеисты играли два периода по 15 минут. В первом матче турнира встретились сборные Нижнеломовского и Кузнецкого районов.

«Мне нравится хоккей тем, что тут воздух полезный (мне мама говорила). И нравится, когда ты отбиваешь шайбы и выигрываешь», - поделился участник соревнований Матвей Иванов.

В итоге первое место заняли спортсмены из Кузнецкого района, на втором - каменские хоккеисты, замкнули тройку лидеров представители Нижнеломовского.