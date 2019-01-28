Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 янв 2019|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.19  |  $  65.93
 

Спорт | Юные хоккеисты сразились в финале второго этапа турнира «Золотая шайба»

28.01.2019|18:41
Печать

Мальчишек радостный народ коньками звонко резал лед, но не ради развлечения. Это были серьезные соревнования, которые объединили юных любителей хоккея.

В «Дизель-Арене» прошел финал второго этапа турнира «Золотая шайба» среди сельских команд.

За победу боролись игроки 2008-2009 года рождения. Это представители четырех районов региона: Кузнецкого, Нижнеломовского, Бессоновского, Каменского.

«Первый этап проходил в муниципальных образованиях, и команды, занявшие первые места, вышли во второй этап. Поделены на четыре группы согласно территориальному принципу. Команды, которые заняли в своих группах первые места, приехали разыгрывать с первого по третье места», - отметил главный судья соревнований Валерий Титов.

Маленькие хоккеисты играли два периода по 15 минут. В первом матче турнира встретились сборные Нижнеломовского и Кузнецкого районов.

«Мне нравится хоккей тем, что тут воздух полезный (мне мама говорила). И нравится, когда ты отбиваешь шайбы и выигрываешь», - поделился участник соревнований Матвей Иванов.

В итоге первое место заняли спортсмены из Кузнецкого района, на втором - каменские хоккеисты, замкнули тройку лидеров представители Нижнеломовского.

0
0
0
0
 
Гость|28.01.2019 19:00|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 