Мальчишек радостный народ коньками звонко резал лед, но не ради развлечения. Это были серьезные соревнования, которые объединили юных любителей хоккея.
В «Дизель-Арене» прошел финал второго этапа турнира «Золотая шайба» среди сельских команд.
За победу боролись игроки 2008-2009 года рождения. Это представители четырех районов региона: Кузнецкого, Нижнеломовского, Бессоновского, Каменского.
«Первый этап проходил в муниципальных образованиях, и команды, занявшие первые места, вышли во второй этап. Поделены на четыре группы согласно территориальному принципу. Команды, которые заняли в своих группах первые места, приехали разыгрывать с первого по третье места», - отметил главный судья соревнований Валерий Титов.
Маленькие хоккеисты играли два периода по 15 минут. В первом матче турнира встретились сборные Нижнеломовского и Кузнецкого районов.
«Мне нравится хоккей тем, что тут воздух полезный (мне мама говорила). И нравится, когда ты отбиваешь шайбы и выигрываешь», - поделился участник соревнований Матвей Иванов.
В итоге первое место заняли спортсмены из Кузнецкого района, на втором - каменские хоккеисты, замкнули тройку лидеров представители Нижнеломовского.
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----
http://gg.gg/moipres