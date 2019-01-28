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Спорт | Пензенская «Юность» дважды обыграла ивановский клуб «Динамо-Энергия»

28.01.2019|09:09
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Пензенская «Юность» в Иванове дважды обыграла местный клуб «Динамо-Энергия» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд Второго дивизиона Суперлиги. Игры прошли 25 и 26 января.

«Уже в первой четверти подопечные Дмитрия Нестеровского сумели вырваться вперед - 15:7, а к большому перерыву увеличили свое преимущество до 11 очков - 30:19», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

Во второй половине встречи ситуация на площадке не изменилась: после третьей четверти на табло был счет 52:31, после четвертой - 68:45.

В этой игре «Юность» набрала 36 очков, оставшись на третьей строчке турнирной таблицы.

Второй матч пензячки начали активно, заработав преимущество уже в стартовом отрезке - 23:13. Перед большим перерывом на табло высвечивались цифры 42:25. Третья 10-минутка окончилась со счетом 58:42.

«Заключительный отрезок матча стал лишь формальностью. Финальная сирена зафиксировала более чем убедительную победу «Юности» - 82:52», - добавили в пресс-службе, уточнив, что сурская команда поднялась на вторую позицию в таблице.

Следующие игры пензенские баскетболистки проведут 29 и 30 января в Ногинске против «Спартака-2».

Источник — фото unost.russiabasket.ru
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