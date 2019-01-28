28.01.2019 | 18:04

В копилке у Ильи Симонова 13 золотых медалей различных соревнований. На Кубке Пензенской области юный дзюдоист рассчитывает пополнить свою коллекцию наград высшей пробы, поэтому к выходу на татами мальчик готовился основательно.

«У меня дома стоит манекен. Я утром к нему подходил и бросал его, чтобы руки не болели при схватке. У меня были неделю назад соревнования, поэтому я думаю, что я сейчас в хорошей физической форме», - поделился Илья Симонов.

Форму ему предстояло продемонстрировать в поединках с серьезными соперниками. Открытый кубок области собрал во дворце единоборств «Воейков» около тысячи дзюдоистов из 23 регионов России и стран ближнего зарубежья.

«Очень приятно, что растет география, растет вера в наш турнир. Очень приятно встречать гостей, которые с удовольствием ездят сюда, на наш турнир. Я надеюсь, что он будет все больше и больше развиваться», - отметил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Это был первый тур соревнований из трех. Следующий пройдет в марте, а заключительный состоится в мае. Тогда и назовут имя обладателя Кубка Пензенской области по дзюдо. Его определят по сумме набранных балов.