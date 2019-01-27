27.01.2019 | 13:41

В манеже училища олимпийского резерва прошло первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юниоров возрастом до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов практически из всех районов губернии. Программа состязаний была традиционной для зимы.

«Стандартные дисциплины, которые проводятся в помещении. Это 60, 200, 400, 800 и 1 500 м - из беговых. Также у нас технические виды: прыжки в длину, тройной и прыжки в высоту», - перечислил главный судья соревнований Алексей Аксенов.

В рамках первенства была внеконкурсная программа. В ней выступали сильнейшие бегуны региона разных возрастов и уровня.

«Наши звезды стартуют: и мастера спорта, и мастера спорта международного класса, и чемпионы России», - добавил Алексей Аксенов.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Пензенской области, которая примет участие в первенстве России. Оно пройдет в начале февраля в Смоленске.