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Спорт | В Пензе пройдет окружной чемпионат по спортивной гимнастике

27.01.2019|10:19
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С 30 января по 1 февраля во дворце спорта «Буртасы» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Он станет отборочным на чемпионат России.

В частности, 30 января состоится финал командных соревнований, 31-го определят лучших в многоборье, 1 февраля - в отдельных видах многоборья.

В состязаниях будут участвовать гимнасты и гимнастки, выступающие по программе мастеров спорта: женщины 2003 года рождения и старше, мужчины 2001 года рождения и старше.

Пензенскую область на чемпионате представят Павел Лукашов, Григорий Климентьев, Иван Елькин, Наталья Капитонова, Елизавета Володина, Валерия Метелкина, Анастасия Хазирова, Дарья Богданова, Татьяна Никитина, Анастасия Кузнецова.

За медали с ними поборются спортсмены из республик Башкортостан, Татарстан, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей.

«По итогам соревнований будет сформирована сборная команда от округа для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Пензе с 6 по 10 марта», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

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