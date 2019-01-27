27.01.2019 | 13:12

Низкая температура не помешала участникам спартакиады здоровья среди сотрудников профессиональных образовательных организаций Пензенской области. Очередным этапом состязаний стала лыжная гонка, которая собрала на Олимпийской аллее 12 команд и более 50 спортсменов.

«Собрались здесь все, кто не боится морозов, кто всю жизнь занимался лыжным спортом. Этот вид проходит всегда с задором, здесь не расслабишься», - отметил главный судья соревнований Николай Агапов.

Мужчинам предстояло преодолеть пять километров, а женщинам - три свободным стилем.

«Стараемся участвовать во всех соревнованиях, которые проходят в области, в городе, и показываем хорошие результаты. И мужчины, и девушки готовились. Ну посмотрим, как все получится. Будем стараться», - улыбнулась участница соревнований Дарья Демина.

Позади у участников спартакиады состязания в таких дисциплинах, как настольный теннис, шахматы и волейбол. Следующий этап - легкоатлетический кросс - работников образовательных организаций ждет в апреле.