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Спорт | В лыжной гонке на Олимпийской аллее приняли участие 12 команд

27.01.2019|13:12
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Низкая температура не помешала участникам спартакиады здоровья среди сотрудников профессиональных образовательных организаций Пензенской области. Очередным этапом состязаний стала лыжная гонка, которая собрала на Олимпийской аллее 12 команд и более 50 спортсменов.

«Собрались здесь все, кто не боится морозов, кто всю жизнь занимался лыжным спортом. Этот вид проходит всегда с задором, здесь не расслабишься», - отметил главный судья соревнований Николай Агапов.

Мужчинам предстояло преодолеть пять километров, а женщинам - три свободным стилем.

«Стараемся участвовать во всех соревнованиях, которые проходят в области, в городе, и показываем хорошие результаты. И мужчины, и девушки готовились. Ну посмотрим, как все получится. Будем стараться», - улыбнулась участница соревнований Дарья Демина.

Позади у участников спартакиады состязания в таких дисциплинах, как настольный теннис, шахматы и волейбол. Следующий этап - легкоатлетический кросс - работников образовательных организаций ждет в апреле.

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