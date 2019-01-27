27.01.2019 | 11:45

Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно выиграла первый этап чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Последние матчи IX тура состоялись 25 и 26 января. В них сурский клуб дважды обыграл «Мосполитех» на выезде.

«Счет в первой встрече открыла лучший бомбардир чемпионата Мария Самойлова - 1:0. Эти цифры продержались на табло едва ли не до конца игры, несмотря на то, что шансы изменить их не раз предоставлялись футболисткам обеих команд», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

На последних минутах соперницы перешли на игру в пять полевых, но изменить ход противостояния им все же не удалось. Зато гостьи смогли на финишных секундах увеличить разрыв в счете - 2:0.

Во втором матче сурская команда снова отличилась первой: на 8-й минуте голкипера «Мосполитеха» огорчила Мария Крупина.

«Отыграться хозяйки площадки сумели лишь на 29-й - 1:1. В дальнейшем удача сопутствовала лишь подопечным Михаила Крюкова: сначала Ксения Олькова вывела пензячек вперед, а затем, на 40-й минуте, Мария Крупина поставила победную точку - 3:1», - уточнили в пресс-службе.

«Лагуна-УОР» набрала 37 очков и опередила ближайшего преследователя - питерскую «Аврору» - на 7 баллов. Именно с этой командой пензячки встретятся 23 и 24 февраля в заключительных играх первого этапа чемпионата России.