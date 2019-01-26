26.01.2019 | 12:17

В субботу, 2 февраля, в селе Богословка Пензенского района состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по снежным дисциплинам ездового спорта - гонки на собачьих упряжках «Сурский ветер - 2019».

Организатор необычных состязаний - Федерация ездового спорта Пензенской области, организованная около года назад. Она объединяет владельцев ездовых собак (хаски, маламутов, самоедов), которые дают своим питомцам возможность выполнять свое природное предназначение.

Для проведения гонок на упряжках организаторы приглашают волонтеров старше 18 лет. Их задача - следить за порядком на старте и финише, а также помогать на трассе. У добровольцев будет возможность пообщаться с собаками, узнать интересную информацию о ездовом спорте. Им предоставят обед и горячий чай.

Подать заявку можно в группу Федерации ездового спорта Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».